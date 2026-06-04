سعيود يستقبل وزير الخارجية السوري

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم الخميس بقصر الحكومة، وزير الخارجية و شؤون المغتربين بالجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني، والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بضيف الجزائر، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية و التاريخية الأصيلة التي تجمع شعبي البلدين.

كما تباحث الطرفان المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجانب الامني، محاربة الجريمة المنظمة، و تنقل الأشخاص.

و حضر هذا اللقاء المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي.

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