سعيود يستقبل وفدًا عمانيًا لبحث التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية

إستقبل وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، وفدًا رفيع المستوى من سلطنة عُمان.

وحسب بيان للوزارة، يضم الوفد، ممثلين عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة الوطنية لنقل العبارات “مواصلات”، ومجموعة “أسياد”.

وجاء اللقاء، في إطار بحث وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وحضر هذا اللقاء الأمين العام لوزارة النقل، المدير العام للبحرية التجارية إلى جانب عدد من الإطارات المركزية.

وشكلت الجلسة فرصة لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، مع التأكيد على أهمية إقامة شراكات فعالة ومشاريع مبتكرة من شأنها تعزيز التكامل ورفع مستوى الأداء في القطاع.