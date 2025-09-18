سعيود يسدي تعليمات صارمة بخصوص المياه في البليدة

إستهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، رفقة وزير الري، طه دربال، الزيارة الميدانية إلى ولاية البليدة، بإجتماع على مستوى قاعة المؤتمرات، بحضور السلطات العسكرية والمحلية.

وافتتح اللقاء بتقديم عرض من قبل والي الولاية حول أهم المؤشرات المتعلقة بعملية التزويد بالمياه. والإجراءات المتخذة لتحسين الخدمة خلال سنتي 2024-2025.

كما تم استعراض وضعية المشاريع المهيكلة، وعلى رأسها مشروع ربط ولاية البليدة بمحطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة. إضافة إلى مشاريع حفر الآبار الجديدة وإعادة تأهيلها.

وقدم وزير الداخلية، عددا من التعليمات و التوجيهات بخصوص التدابير العاجلة الواجب اتخاذها. قصد تسريع إستكمال مختلف المشاريع طور الانجاز. بما يضمن التزويد المنتظم بالمياه لفائدة المواطنين.