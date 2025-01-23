سعيود يسدي تعليمات هامة حول مشروع نظام إدارة حركة السفن والسلامة والأمن البحريين 

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا خصص لإعادة بعث مشروع نظام إدارة حركة السفن والسلامة والأمن البحريين (VTMIS) (VTMIS).

الاجتماع جرى بمقر الوزارة، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومسيري المجمّع الأجنبي-الجزائري المكلف بالإنجاز.

وأسدى الوزير تعليمات هامة عقب الاستماع للمداخلات، وعرض العراقيل التي تواجه الانطلاق في إعادة بعث هذا المشروع المتوقف منذ سنة 2010. بتشكيل فوج عمل لمباشرة مناقشة وإعداد خطة عمل، لبعث المشروع والانطلاق في الأشغال.

كما طالب عرض الحوصلة عليه في ظرف لا يتعدى أسبوعاً، من أجل اتخاذ القرارات الملائمة.

ويعدُّ هذا المشروع خطوة محورية في مسار تحديث وتطوير نمط النقل البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية. إضافة إلى الدور الكبير الذي سيلعبه في تعزيز مكانة بلدنا في مجال النقل البحري الدولي.