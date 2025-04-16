سعيود يسدي تعليمات هامة حول ميناء الجزائر

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، أمسية اليوم، إجتماعًا تنسيقيًا خُصص لدراسة مشروع تهيئة وعصرنة مؤسسة ميناء الجزائر.

وحضر الإجتماع إطارات من الإدارة المركزية، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT)، المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، وعدد من الإطارات المعنية.

وخلال الإجتماع تم الإستماع إلى عرض شامل قدّمه المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر حول مخطط التهيئة الجديد للميناء.

وفي السياق ذاته شدد سعيود على ضرورة إحترام آجال الإنجاز وضمان الجودة في التنفيذ.

كما أشار سعيود إلى أهمية هذا المشروع الإستراتيجي في تعزيز مكانة الجزائر كمركز لوجستي محوري في البحر الأبيض المتوسط.

وفي الأخير دعا سعيود إلى تظافر جهود جميع الأطراف المعنية لضمان إنجاح هذا المشروع، مع التركيز على الجوانب التقنية والبيئية وتحسين الخدمات المينائية.