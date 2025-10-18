سعيود يسدي تعليمات وأوامر هامة بخصوص أمن المواطن وسير المرافق العمومية 

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود اليوم إجتماعا تأطيريا جمعه بإطارات الوزارة، خصص لأمن المواطن وسير المرافق العمومية.

وخلال الإجتماع وجه سعيود أوامر صارمة لضمان السكينة العمومية والحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية، وكذا جملة من التوجيهات ذات الصلة بمختلف ورشات القطاع.

كما أعلن وزير الداخلية عن اتخاذ عدد من الإجراءات التدعيمية لتكثيف التواجد الأمني خصوصا بمحيط الهياكل التربوية والجامعية

وأمر سعيود بالمتابعة الميدانية لسير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن، و الاستدراك العاجل للاختلالات المرصودة لاسيما في مجال الصحة الجوارية، والتربية.

وأيضا متابعة التزويد بالشبكات و المواد الضرورية، وفي مقدمتها التزويد بالمياه، باعتباره مرفقا حيويا، يتعين الحرص على ضمانه وفق أعلى مستويات الصرامة والالتزام.

وشدد على ضرورة إعلام المواطن من قبل السلطات المحلية، بصفة مسبقة، بأي تذبذب أوتغيير في برنامج الخدمة العمومية عبر كل الدعائم المتاحة.

وأكد الوزير على ضرورة متابعة وتسريع وتيرة مشاريع الطرق لاسيما على مستوى ولايات الجنوب والحرص على اتخاذ تدابير ظرفية تضمن إنسيابية الحركة المرورية خلال فترة سير المشاريع.

وإعتبر الوزير ضمان السكينة العمومية انه يحتل صدارة أولويات العمل القطاعي، وسيتم العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات التدعيمية قصد تكثيف التواجد الأمني.

وتكثيف التواجد الأمني على مستوى محيط الهياكل التربوية والجامعية، مع مواجهة كل ما يمس بأمن المواطن والسكينة العمومية بكل حزم، والحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية.

وأكد سعيود على أهمية تفعيل أكبر للإجراءات القانونية و التنظيمية الهادفة للتحكم الأمثل في السلامة المرورية، وتخفيض نسبة حوادث المرور.

ومن جهة اخرى أسدى الوزير تعليمات وزارية بالتواصل الدائم مع المنتخبين باعتبارهم ممثلي الشعب وتخصيص جلسات استقبال دورية لنواب الشعب

وأوامر بتحسين خدمات النقل بالسكك الحديدية واستدراك بعض الاختلالات المسجلة على غرارا التأخيرات في مواعيد الرحلات والأعطاب.

ومنح سعيود مهلة شهر واحد لتدارك الاوضاع فيما يتعلق التأخيرات مواعيد رحلات القطارات.