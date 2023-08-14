سعيود يسقط بثلاثية رفقة الرائد في مواجهة بن زيمة والإتحاد

سجل الدولي الجزائري أمير سعيود، وناديه الرائد، بداية موسم مخيبة، بعد هزيمتهم اليوم الإثنين، في مواجهة الإتحاد السعودي.

وشارك سعيود، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الرائد، في هذه المباراة التي جمعتهم بالإتحاد، برسم الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري السعودي.

وعجز سعيود، عن هز الشباك طيلة الدقائق التي شارك فيها، قبل أن يترك مكانه في الدقيقىة الـ83 لزميله نايف هزازي.

وانتهت هذه المواجهة، بهزيمة أمير سعيود، وناديه الرائد بثلاثية نظيفة، على يد الضيف الاتحاد السعودي.