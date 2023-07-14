سعيود يسقط بثنائية في أول مباراة له مع الرائد

سجّل النجم الجزائري أمير سعيود، اليوم الجمعة، أول ظهور له مع ناديه الجديد الرائد السعودي، في الودية التي جمعتهم بالمنتخب الاولمبي الإيراني.

وشارك أمير سيعود أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الرائد، في مواجهة المنتخب الاولمبي الإيران، ضمن تحضيرات فريقه للموسم الجديد.

كما عجز النجم الجزائري عن هز الشباك خلال الـ45 دقيقة التي شارك فيها، قبل أين يقحم مدربه تشكيلة مغايرة في الشوط الثاني.

يذكر أن أمير سعيود، انتقل في الميركاتو الصيفي الجاري، إلى نادي الرائد السعودي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الطائي.