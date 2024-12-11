سعيود يشدد على ضرورة دخول جميع المصاعد الهوائية حيز الخدمة

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود بمقر الوزارة، اجتماعا حضره إطارات من الوزارة، وهذا في إطار اللقاءات مع الفاعلين في القطاع، بغية متابعة نشاط النقل البري والاطلاع على ظروف استقبال ونقل المسافرين والبضائع.

واستهل الاجتماع بعرض قدمه الرئيس المدير العام لمجمع ترنستاف حول مؤسسة النقل بالكوابل، ووضعيتها. خاصة المصاعد الهوائية التي قيد عمليات التهيئة والعراقيل التي تواجهها.

حيث شدّد الوزير على ضرورة وضع جميع المصاعد الهوائية قيد العمل في أقرب الآجال، إضافة إلى تسريع وتيرة الأشغال. في المشاريع قيد الإنجاز.

كما قدّم الرئيس المدير العام لشركة “سوقرال” عرضا حول وضعية محطات النقل البرية وتسييرها وكذا النشاطات والخدمات. على مستواها والوضعية المالية للشركة. أين أكد سعيود في هذا الصدد على ضرورة استغلال المحطات البرية أحسن استغلال. مع تقديم خدمات ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين والسهر على راحة المسافرين.

وفي الختام، استمع الوزير إلى عرض حول نشاطات المجمع، ونظام تسييره، وخدماته، ووضعيته المالية، قدمه الرئيس المدير العام لمجمع لوجيترانس. حيث أصر على ضرورة تكثيف المراقبة والخرجات الميدانية من أجل تحسين الخدمة العمومية، وأقر مواصلة عقد سلسلة اللقاءات مع الفاعلين في هذا المجال.

يذكر أن الاجتماع تم بحضور الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين (TRANSTEV)، وفروعه ممثلة: بالرئيس المدير العام. لشركة تسيير وإستغلال المحطات البرية للجزائر (SOGRAL)؛ الرئيس المدير العام لشركة إستغلال ميترو الجزائر (‏SEMA‏). الرئيس المدير العام لمؤسسة النقل بالكوابل ‏(ETAC)؛ وحضي أيضا بحضور الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجستيك “LOGITRANS”. والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF).

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