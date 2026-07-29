سعيود يشدّد على تحسين أداء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والارتقاء بخدماتها

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة، اجتماعاً موسعاً مع إطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بحضور المدير العام للشركة، والمديرين الجهويين والفرعيين. إلى جانب إطارات مركزية من الوزارة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته بأن الاجتماع خصّص لتوجيه جملة من التعليمات الرامية إلى تعزيز أداء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والارتقاء بجودة خدماتها، وعصرنة أساليب التسيير والاستغلال، بما يضمن تقديم خدمة عمومية عصرية وفعالة تستجيب لتطلعات المواطنين.

وشدّد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة التجند الكامل لجميع الإطارات والعمال، والعمل بروح المسؤولية والانضباط، وتكريس ثقافة الأداء والفعالية. مع الاستغلال الأمثل للإمكانات البشرية والمادية، واتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي التأخرات، واحترام مواقيت سير القطارات، وتحسين ظروف استقبال المسافرين.

كما أكد أهمية الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة، من خلال تثمين الكفاءات وتعزيز التكوين المستمر، ودعم المؤسسة بالوسائل والتجهيزات الحديثة، وتطوير وسائل الاستغلال بما يواكب التطور الذي يشهده قطاع النقل بالسكك الحديدية. إلى جانب إرساء آليات دائمة للمتابعة والتقييم، والتدخل الفوري لمعالجة أي اختلالات قد تؤثر على السير الحسن للمرفق.

وأكد وزير الداخلية أن أمن وسلامة المواطنين يمثلان أولوية قصوى، وهو ما يستوجب التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية والسلامة، والالتزام بأعلى معايير الأمن في تسيير واستغلال مرفق النقل بالسكك الحديدية، بما يعزز نجاعة الأداء ويرسخ معايير الجودة في مختلف هياكل الشركة.

وفي ختام الاجتماع، شدّد الوزير على أن تطوير مرفق النقل بالسكك الحديدية يعد مسؤولية جماعية تتطلب التجند الدائم، واليقظة المستمرة، والعمل بروح الفريق الواحد. بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والنجاعة، وترسيخ مرفق عمومي عصري وآمن يستجيب لتطلعات المواطنين ويرقى إلى مستوى الرهانات الوطنية.