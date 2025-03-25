سعيود يشرف على اجتماع تنسيقي بخصوص المؤسسة الجامعية للنقل والخدمات

أشرف وزير النقل السعيد سعيود، يوم الإثنين، على اجتماع تنسيقي بمشاركة المدير العام للأملاك الوطنية والمدير الجهوي لأملاك الدولة، خصص لمناقشة وعرض العراقيل التي تواجه المؤسسة الجامعية للنقل والخدمات لاسيما المتعلقة منها بتطبيق لائحة مجلس الدولة والخاصة بتحويل كافة الأصول (العقارات والمنقولات) لفائدتها، حسب بيان للوزارة.

وخلال اللقاء، الذي عرف أيضا حضور إطارات من الإدارة المركزية لوزارة النقل والرئيس المدير العام لمجمع النقل البري. للمسافرين (TRANSTEV) والرئيس المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطات البرية. والمدير العام للمؤسسة الجامعية للنقل والخدمات. أعرب المدير العام للأملاك الوطنية عن استعداده لدعم المؤسسة الجامعية للنقل والخدمات. وأخذ بعين الإعتبار كافة انشغالاتها المطروحة.

من جهته، دعا وزير النقل مسيري المؤسسة الجامعية للنقل والخدمات إلى عدم ادخار أي جهد من أجل النهوض بهذه المؤسسة والعمل على الاستغلال الكلي لحظيرة الحافلات التابعة لها، وفق البيان نفسه.

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