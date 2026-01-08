سعيود يشرف على تخرّج 1393 عون شرطة بالمدرسة التطبيقية للصومعة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود ،اليوم الخميس، رفقة المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي. على مراسم حفل تخرّج الدفعة الجديدة لأعوان الشرطة بالمدرسة التطبيقية للشرطة “عبد المجيد بوزبيد” بالصومعة، ولاية البليدة.

وشهد الحفل تخرّج 1393 عونًا من مختلف الرتب. حيث حملت الدفعة اسم شهيد الواجب الوطني محافظ الشرطة “جغبوب صالح”. في مبادرة تعكس قيم الوفاء والاعتراف بتضحيات رجال الأمن في سبيل خدمة الوطن وحماية المواطنين.

وخلال المراسم، تم تقليد المتخرّجين رتبهم الرسمية، مع تكريم نخبة من المتفوّقين نظير تميّزهم خلال فترة التكوين، التي

شهدت برامج نظرية وتطبيقية مكثّفة هدفت إلى تعزيز الجاهزية المهنية والانضباط.

كما قدّم المتخرّجون عروضًا واستعراضات ميدانية متنوعة، عكست مستوى التأهيل العالي والكفاءات المكتسبة في مجالات التدخل، حفظ النظام، ومواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وفي ختام الحفل، كرّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بمعية المدير العام للأمن الوطني، عائلة شهيد الواجب الوطني محافظ الشرطة “جغبوب صالح”، عرفانًا بتضحياته الجليلة في أداء واجبه الوطني.