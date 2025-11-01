سعيود يشرف على تقليد الرتب لفائدة 42 عونا من الحماية المدنية

يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بمقر المديرية العامة للحماية المدنية، على حفل تقليد الرتب. لفائدة 42 عونا من أعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 71 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وتندرج هذه العملية في إطار الترقية الاستثنائية التي استفاد منها الأعوان عرفاناً بالمجهودات المتميزة والأداء البطولي. الذي أبانوا عنه خلال مهامهم اليومية، كما تعكس تقديراً لتدخلاتهم الميدانية البطولية، لاسيما أثناء حرائق صيف 2025. الى جانب عمليات إنقاذ معقدة نفذت في ظروف صعبة.

