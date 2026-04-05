سعيود يشرف على توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية الأمن الوطني ومديرية الضرائب

أشرف، اليوم الأحد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، رفقة وزير المالية بوالزرد عبد الكريم وبحضور المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون هامة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للضرائب.

و تندرج الاتفاقية في إطار تعزيز آليات تبادل المعلومات وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة لاسيما الجرائم الاقتصادية .

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم التنسيق بين الهيئتين وتعزيز نجاعة التدخلات في مجال محاربة الجرائم المالية. بما يعكس التزام مؤسسات الدولة بمواصلة جهودها الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد سعيود أن هذه الاتفاقية تعد خطوة نوعية تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة. مُشيداً بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية.

