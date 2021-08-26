سعيود يصل السعودية لترسيم إنتقاله إلى نادي الطائي

وصل هداف الدوري الجزائري هذا الموسم أمير سعيود صبيحة اليوم الخميس إلى مدينة حائل السعودية لترسيم إنتقاله إلى نادي الطائي بعد مغادرته بصفة رسمية فريق شباب بلوزداد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الطائي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة رحبت فيها باللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود جاء فيها : “حائل نورت بأمير سعيود”

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