سعيود يصل للمساهمة التهديفية السابعة في دوري روشن

قاد صانع الألعاب الدولي الجزائري، أمير سعيود، اليوم السبت، فريقه الرائد، لتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

وذلك في مواجهة المنافس في الجولة 11 من دوري روشن، نادي العروبة، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك أمير سعيود، أساسيا في هذه المواجهة لغاية الدقيقة الـ89 من الشوط الثاني، وتمكن اللاعب من تقديم تمريرتين حاسمتين، في الدقيقة 24 و 58 من عمر اللقاء.

ليرفع نادي الرائد رصيده للنقطة 14 في المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري السعودي.

للإشارة، تمكن الدولي الجزائري، أمير سعيود، من تسجيل ثلاث أهداف وتقديم أربع تمريرات حاسمة في دوري روشن من أصل عشرة مواجهات خاضها اللاعب مع فريقه الرائد هذا الموسم.