سعيود يعطي إشارة انطلاق المرحلة الثانية لعملية تهيئة مدينة وهران

أعطي والي ولاية وهران السعيد سعيود، اليوم الإثنين، إشارة انطلاق المرحلة الثانية من إعادة الاعتبار للوجه الجمالي لمدينة وهران.

وخلال خرجة ميدانية قام ها الوالي، أعطى الوالي سعيد سعيود، إشارة انطلاق المرحلة الثانية من إعادة الاعتبار للوجه الجمالي لمدينة وهران.

يشار أن عملية التهيئة انطلقت السنة الماضية للشوارع الكبرى. للتواصل هذه المرة لتمس باقي شوارع وهران، الأرصفة والساحات العمومية .

كما أكد الوالي خلال خرجته الميدانية على ضرورة تهيئة المساحات الخضراء. بالإضافة إلى صيانة الانارة العمومية و كذا ترميم واجهات العمارات .