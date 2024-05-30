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الرياضة

سعيود يغيب عن تربص الخضر !

بقلم فيصل زيان بوزيان
سعيود يغيب عن تربص الخضر !
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شهدت قائمة الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، المعنية بخوض مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام غينيا و أوغندا ضمن تصفيات مونديال 2026، غياب لاعب الرائد السعودي، أمير سعيود عن القائمة.

وهذا بالرغم من إعلان إدارة ناديه السعودي عن تلقيها دعوة إستدعاء لاعبها الدولي الجزائري لخوض تربص جوان مع المنتخب الوطني.

وكشف الناخب الوطني بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، بقاعة المحاضرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا، أنه إكتفى بالاستدعاء 25 لاعبا المنسجمين مع بعضهم تحسبا لمواجهتي غينيا وأوغندا يومي 06 و 10 جوان المقبل.

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