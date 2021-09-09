سعيود يفتتح عداده التهديفي مع ناديه الجديد

إفتتح اللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود عداده التهديفي مع ناديه الجديد الطائي السعودي، على هامش المباراة الودية التي جمعته بنادي الريان بملعب مدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية

وفاز فريق الطائي بثنائية نظيفة من تسجيل أمير سعيود في الشوط الأول قبل أن يضيف اللاعب سيفاس ماليلي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 50 برأسية جميلة.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb