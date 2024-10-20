سعيود يقرر العودة إلى الدوري الجزائري من بوابة هذا النادي

كشف مصدر مقرب ان الدولي الجزائري أمير سعيود قرر العودة إلى البطولة الجزائرية لأسباب شخصية و عائلية ليكون قريبا من الأهل والأقارب.

وقال نفس المصدر، أن امير سعيود منح موافقته المبدئية إلى إدارة شباب بلوزداد للعودة لحمل قميص النادي مجددا بداية من الميركاتو الشتوي القادم، و لو على شكل إعارة، بالنظر إلى أسبابه الشخصية التي لم يرد المصدر “ذكرها”.

وكشف المتحدث، أن إبن مدينة قالمة يريد العودة إلى الجزائر، رغم إمتلاكه أرقاما مميزة في الدوري السعودي وهو الذي لعب 82 مباراة، وسجل 24 هدفا، مع تقديمه 16 تمريرة حاسمة و 4 مساهمة تهديفية.

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