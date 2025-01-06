سعيود يقف على عدد من المشاريع والمنشآت القطاعية بجيجل

حل وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، بولاية جيجل، أين كان في إستقباله بالقاعة الشرفية بمطار “فرحات عباس” والي الولاية، أحمد مڨلاتي.

وحسب وزارة النقل، جرت مراسم الاستقبال بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية للولاية. أعضاء البرلمان بغرفتيه والأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني. بالإضافة إلى السادة أعضاء المجلس الأعلى للشباب ورئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

وتأتي هذه الزيارة من أجل الوقوف على عدد من المشاريع والمنشآت القطاعية بالولاية.

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