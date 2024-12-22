سعيود يقف على مستوى الخدمات بمطار الجزائر

أجرى وزير النقل سعيد سعيود، اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى مطار الجزائر، حيث تفقد الوزير مختلف أجنحة المحطة الغربية لمطار الجزائر.

وحسب بيان لمصالح شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، تفقد سعيود خلال الزيارة منطقة التسجيل، منطقة الركوب. منطقة الوصول، صالون الشخصيات المهمة.

يشار أن الوزير كان مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشات مطار الجزائر مختار سعيد مديوني. الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة، الأمين العام لوزارة النقل، رئيس مصلحة شرطة الحدود والجمارك.

والهدف من هذه الزيارة هو تقييم الخدمات المقدمة للمسافرين وكذا تسهيل العبور للركاب عبر مطار الجزائر، يضيف المصدر نفسه.

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