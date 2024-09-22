سعيود يقود تشكيلة الأسبوع في دوري “روشن”

اختير الدولي الجزائري، ونجم نادي الرائد السعودي، أمير سعيود، ضمن تشكيلة الجولة الـ 4، لدوري “روشن” السعودي.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الاحصائيات والأرقام، اليوم الأحد، تشكيلة الأسبوع السعودية، والتي شهدت تواجد لاعب الخضر، أمير سعيود.

وتحصّل لاعب شباب بلوزداد السابق، على تقييم 8.4، وهو رابع أفضل تنقيط في تشكيلة الجولة الـ 4.

وجاء اختيار سعيود، ضمن تشكيلة الأسبوع السعودية. عقب تألقه في اللقاء الذي سقط فيه ناديه أمس السبت، بثنائية لهدف، على يد الضيف الرياض.

وكان لاعب الخضر، وراء هدف ناديه بطريقة “عالمية”، بعدما استقبل مخالفة أحد زملاءه وسدد الكرة من خارج منطقة العمليات ومن دون ترويض، لتستقر في شباك المنافس.