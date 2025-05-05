سعيود يقوم بزيارة مفاجئة إلى ميناء الجزائر لهذا السبب

قام اليوم الاثنين وزير النقل سعيد سعيود، بزيارة مفاجئة إلى ميناء الجزائر، مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية. “سيربور” وكان في استقبالهما المدير العام لميناء الجزائر رفقة إطارات المؤسسة.

وعاين الوزير أشغال إعادة تأهيل أرصفة الميناء 18، 19، 20 و21، أين وقف على السير الحسن لوتيرة الأشغال وسرعة التقدم فيها الانجاز.

للإشارة، فإن هذا المشروع الذي سيتم استلامه قريبا. سيرفع من وتيرة معالجة السفن وخروج الحاويات وسيخفف الضغط على البندر. ويمكّن الميناء من الاستجابة للطلب المتزايد.