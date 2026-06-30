سعيود يكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عصابات الأحياء

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حول مخطط عمل خاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

وحسب بيان للوزارة، الاجتماع خُصّص لدراسة ومناقشة مشروع مخطط العمل الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

وخلال الاجتماع، أكد سعيود أن العمل الميداني لمكافحة عصابات الأحياء لم يتوقف. إذ تتواصل الجهود الأمنية والقضائية بشكل يومي قبل تنصيب اللجنة الوطنية وبعده.

وأوضح سعيود بأن مخطط العمل لم يُعدّ ليكون مجرد وثيقة نظرية. وإنما خارطة طريق عملية ترتكز على برامج قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.

وتابع سعيود، في السياق ذاته، أن خارطة الطريق تم إنجازها وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الأمنية والاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية والرقمية.

وإعتبر سعيود أن تأمين المواطن داخل الأحياء والفضاءات العمومية لا يقتصر على حفظ النظام العام. وإنما يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الأمن الوطني.

وستُخصص المرحلة المقبلة لاستكمال تجسيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عصابات الأحياء ميدانيًا. بعد المصادقة عليها من قبل الحكومة، يضيف الوزير.