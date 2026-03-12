سعيود يكشف موعد تسليم الحافلات المستوردة .. والأولوية لهذه الولايات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، عن موعد توزيع الحافلات الجديدة المستوردة.

وخلال جلسة عامة مخصصة لطرح أسئلة شفوية بالبرلمان، أوضح سعيود أنه سيتم توزيع الحافلات الجديدة المستوردة في الأيام القليلة المقبلة.

وقال سعيود بهذا الخصوص إن “بداية توزيع الحافلات سيكون، بطبيعة الحال، في الولايات الكبرى على غرار عنابة، قسنطينة، الجزائر العاصمة ووهران، بالإضافة إلى ولاية سطيف، ثم يكون التوزيع تدريجيا في الولايات الأخرى”.

وتابع الوزير أنه بحلول نهاية شهر مارس الجاري “سنصل لتغطية 50 أو 60 بالمائة من الولايات بكاملها”.

ومن جهة أخرى، أكد سعيود أنه سيتم تدعيم مؤسسة “إيتوزا” على المستوى الوطني، من أجل تقديم خدمة راقية ليتمكن المواطن من التنقل في أحسن الظروف. وهذا في إطار عملية تجديد الحضيرة الوطنية بكاملها .