سعيود يلتحق بالحزم السعودي

أعلن نادي الحزم السعودي، ليلة أمس الثلاثاء، رسميا عن ضمّه اللاعب الدولي الجزائري، أمير سعيود، في صفقة انتقال حر.

وقرر سعيود، مغادرة الرائد مع نهاية عقده بعد سقوط الفريق إلى دوري “يلو” الصائفة الحالية، بعدما لعب موسمين بألوانه.

وسيكون الحزم ثالث فريق سعودي، يلعب له الدولي الجزائري، بعدما انطلقت مغامرته صيف 2021 من بوابة نادي الطائي.

وفي الموسم الماضي من دوري “روشن” خاض سعيود، 26 مباراة مع نادي الرائد، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.