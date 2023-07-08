سعيود يلتحق بنادي الرائد السعودي

أعلن نادي الرائد السعودي، اليوم السبت، عن ضم اللاعب الدولي الجزائري، أمير سعيود، قادما من نادي الطائي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشرت إدارة الرائد تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، رحّبت فيها بلاعبها الجديد، وكتبت:”أهلا ثم أهلا.. أمير سعيود ريداوي.

وحسب ما كشفته وسائل إعلام سعودية، فإن لاعب الخضر سعيود، اتفق مع إدارة الرائد على التوقيع على عقد لسنتين، قابل للتجديد لموسم إضافي.

يجدر الإشارة، كشفت إدارة نادي الطائي الفريق السابق للاعب سعيود، اليوم السبت، عن توقف مفاوضات التجديد، بعد عدم توصل الطرفين لحل يرضيهم.