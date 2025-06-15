سعيود يمنح موافقته للانضمام إلى الخلود السعودي

اقترب فريق الخلود السعودي من التعاقد مع الدولي الجزائري أمير سعيود في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته الأخيرة مع ناديه الرائد.

وكشف موقع “رياضة سكوب” السعودي أن إدارة الخلود افتكت موافقة اللاعب الجزائري، بعد أن بلغت المفاوضات مراحل متقدمة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من بعض التفاصيل المتعلقة بالعقد “الجانب المادي ومدة العقد”.

ويعد سعيود، واحدا من أبرز اللاعبين الجزائريين الذين تألق في الملاعب العربية، حيث سبق له اللعب في عدة أندية بارزة و كبيرة في شاكلة الأهلي المصري و وفاق سطيف وشباب بلوزداد الذي أعاده إلى الواجهة.

كما سبق لأمير سعيود حمل قميص نادي الطائي والصفاقسي التونسي و يملك في رصيده تجربة دولية مع المنتخب الوطني.

ويأتي اهتمام نادي الخلود، الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي (يلو)، بإبن مدينة قالمة بهدف تعزيز صفوفه بلاعب خبرة قادر على تقديم الإضافة في وسط الميدان الهجومي، خاصة مع طموحات الفريق في المنافسة على ورقة الصعود إلى دوري روشن للمحترفين.