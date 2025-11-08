سعيود يكشف عن مشاريع كبرى تُنجز بالعاصمة

أكد وزير الداخلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، أن هناك مشاريع كبرى تنجز بالعاصمة تعكس صورة الجزائر العصرية.

وقال الوزير، في تصريحات له على هامش إشرافه على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد للمقاطعات الإدارية لولاية الجزائر، إنّ هناك مشاريع كبرى تنجز بالعاصمة تعكس صورة الجزائر العصرية لتحسين حياة السكان وصورة المدينة.

كما أكد الوزير، أنه قد تم اعتماد آليات صارمة تضمن الرقابة واستلام المشاريع في الأوقات المحددة.

وقال سعيود، أن الولاية تشهد اليوم إنجاز مشاريع عديدة وتمضي قدما في تطوير مشروعها الحضاري وإبراز جانبها التاريخي. ودعا كافة الفاعلين لتنفيد واحترام آجال الإنجاز واحترام معاير الجودة.

وأضاف الوزير، أن مشروع واجهة البحر سيسمح بإعادة تأهيل المنطقة الساحلية. مع الحفاظ على الطابع المعماري مما سيسمح بخلق ديناميكية جديدة في الساحل.

وتابع أن إعادة الاعتبار لرياض الفتح يهدف إلى تثمين الموقع وإبراز مكانته وإعادة جاذبيته كموقع ثقافي.

وشد الوزير، على أن الدولة عازمة على مواصلة مجهوداتها لتحسن الحياة المعيشية للمواطنين.

كما أكد سعيود، أن تنصيب الولاة الجدد جاء انطلاقا من ثقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون التي تستوجب التفاني والإخلاص وفق توجهات الدولة في التسيير المحلي.

ومن جهته، قال الوزير والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي، أن الحركة الجديدة تأتي في إطار تعزيز نجاعة التنمية المحلية بالولاية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.