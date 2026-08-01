سعيود ينقل رسالة رئيس الجمهورية إلى عائلات الضحايا ويكشف آخر التطورات

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود إلى ولاية سطيف من اجل حضور مراسم تشييع جثامين ضحايا حاث بومرداس.

وقال سعيود في تصريح له عقب تقديمه واجب العزاء لعائلات الضحايا أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلّفه، رفقة وزير الصحة لنقل تعازيه .

وأضاف سعيود ان رئيس الجمهورية كلفه بنقل تعازيه الخالصة ومواساته الشخصية إلى عائلات ضحايا الحادث المروري الأليم. وأيضا مشاطرتهم أحزانهم والوقوف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.

وتابع سعيود أن الحادث الأليم، الذي وقع يوم أمس بولاية بومرداس، خلّف، إلى غاية هذه اللحظة، 27 وفاة و39 جريحًا بجروح متفاوتة الخطورة.

كما أشار سعيود إلى أن عددًا من المصابين غادروا المؤسسات الاستشفائية بعد تلقيهم العلاج اللازم. فيما لا يزال آخرون يخضعون للرعاية الطبية، مع ضمان التكفل الأمثل بهم ومتابعة أوضاعهم الصحية عن كثب.

وإختتم سعيود تصريحه بالترحم على أرواح الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهم وأهاليهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.