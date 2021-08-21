سعيود يهدي لقب البطولة للأنصار ويحسم مستقبله مع الشباب

أهدى هداف البطولة الوطنية أمير سعيود لقب البطولة لكل أنصار فريق شباب بلوزداد وعائلته الصغيرة التي وقفت معه طيلة مشواره الكروي.

وتحدث أمير سعيود في تصريح للتلفزيون الجزائري سهرة اليوم السبت بعد الفوز ب الداربي العاصمي أمام إتحاد العاصمة بنتيجة 4-2 قائلا:

“أهدي هذا التتويج لجماهير شباب بلوزداد وعائلتي، أضن أن التتويج مستحق، سواء بإحتساب الآداء طيلة الموسم، أو النتيجة المسجلة في مباراة اليوم أمام إتحاد العاصمة، حيث سيطرنا على المقابلة، وهذا أفضل سيناريو بالنسبة لنا”

وبخصوص مستقبله مع فريق شباب بلوزداد بعد نهاية عقده مع الفريق العاصمي قال أمير سعيود:

“ستكون هناك جلسة مع الإدارة، كنا مركزين على البطولة في الوقت السابق، لكن الآن بعد التتويج سيكون كلام مع الإدارة وربي يجيب الخير، وأؤكد لكم أناه شرف كبير أن أمثل هذا النادي، وهذا المكان الذي ألقى فيه الإحترام “.