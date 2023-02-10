سعيود يهز الشباك من جديد في مواجهة الاتفاق

تمكن أمير سعيود، اليوم الأربعاء، من البصم على هدف جديد ضمن الدوري السعودي، في مباراة فريقه الطائي أمام الاتفاق.

ودخل سعيود أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الطائي، في هذه المواجهة التي جمعتهم بنادي الاتفاق ضمن الجولة الـ16 من الدوري السعودي.

كما تمكن النجم الأسبق لشباب بلوزداد، من هز الشباك في الدقيقة الـ63، معمقا الفارق لصالح ناديه الطائي.