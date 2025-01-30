سعيود يهز شباك النصر ويصل للمساهمة التهديفية العاشرة

بصم الدولي الجزائري، أمير سعيود، اليوم الخميس، على هدف رائع رفقة فريقه الرائد أمام النصر، في إطار مواجهة الجولة الـ18 من دوري روشن.

وخاض كل من سعيود، بوزوق، و عبيد، في كامل أطوار هذه المواجهة. وسجل أمير سعيود، هدف فريقه الوحيد في هذه المواجهة التي إنتهت بهدفين مقابل هدف لصالح النصر، وفي الدقيقية الـ76 من الشوط.

بعد أن تلقى تمريرة حاسمة من طرف زميله، يسري بوزوق.

للإشارة، وصل أمير سعيود للمساهمة التهديفية العاشرة هذا الموسم، 5 أهداف و 5 تمريرات حاسمة، من أصل 17 مباراة هذا الموسم.