سعيود يوجّه رسالة لبلماضي بعد هدفه العالمي في مرمى تونس

أكد اللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود أنه يحلم بالتواجد في قائمة المنتخب الأول المعني بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.

ونشط أمير سعيود ندوة صحفية رفقة المدرب مجيد بوقرة بعد التتويج بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية قائلا:

“مبروك لكافشة الشعب الجزائر بعد التتويج بهذا اللقب المستحق، رانا فرحانين بهذا التتويج، وهذا أفضل سيناريو بالنسبة لي كلاعب، الحمد لله أنا أفتخر بأن أكون سبب من أسباب إسعاد الشعب الجزائري والحمد لله”.

وأضاف: “من يسجل في النهائي يفرح بهذه الطريقة، لأنها بطولة عربية على أعلى مستوى، ونحن نهنئ قطر على هذا التنظيم والملاعب العلامية، وهذا أحسن سيناريو يمكن أن يحدث في مسيرتي الكروية خصوصا أنه أول أهدافي مع المنتخب الوطني، ونتمنى المزيد من الألقاب في المستقبل إن شاء الله”.

“أتمنى في اليوم الأيام أن أنظم إلى المنتخب الأول، بالنسبة لي حلم ولم لا تكون لي الفرصة من أجل التواجد في قائمة بلماضي”.