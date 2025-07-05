سعيود يُدشن 3 أرصفة جديدة بميناء الجزائر

قام وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجزائر، خصصت للإشراف على تدشين ثلاثة أرصفة جديدة على مستوى ميناء الجزائر، وهذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطوير البنى التحتية لقطاع النقل وتعزيز أداء الموانئ الوطنية.

واوضحت وزارة النقل، أنه كان في استقبال الوزير بمقر ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، والي ولاية الجزائر، إلى جانب ابتسام حملاوي. رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب البرلمان بغرفتيه. وكذا السلطات المحلية والأمنية، وإطارات من وزارة النقل.

حيث استهل الوزير زيارته الرسمية بوضع إكليل من الزهور والترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. تزامنًا مع إحياء الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد الاستقلال والشباب، عرفانًا لتضحياتهم الخالدة في سبيل الوطن.

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