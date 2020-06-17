سعيود يُرشح لاعبين جزائريين للعب مع الأهلي المصري

إعتبر أمير سعيود، نجم شباب بلوزداد، بأن الثنائي الدولي الجزائري يوسف بلايلي وبغداد بونجاح لحمل ألوان الأهلي المصري.

وصرّح اليساري للموقع الرسمي لعملاق القارة الإفريقية :”لو أرشح لاعبا لحمل ألوان الفريق الأحمر، لرشحت بلايلي، والذي قدم عروضا كبيرة في الكان”.

وأضاف :”لكن ولأن النادي بحاجة الى رأس حربة هداف، فإن الخيار الأمثل سيكون بغداد بونجاح والذي سيُمثل إضافة نوعية في الهجوم”.

يُشار بأن إبني وهران مُتابعان ومنذ مُدة من طرف القلعة الحمراء، ولكن إرتفاع قيمتها في سوق التحويلات عطل الصفقة في كل مرة.