سعيود: 100 ألف بطال استُغلوا من طرف الوكالات السياحية بسبب منحة السفر

تحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود عن الاستغلال الكبير الذي قامت به الوكالات السياحية للتحايل من أجل الاستفادة من منحة السفر.

وقال سعيود “قمنا بالعديد من عمليات المراقبة للتأكد من وجهة هذه المنحة”، مبرزا انه تم اكتشاف “استعمال 100 ألف بطال استُغلوا من طرف هذه الوكالات السياحية”. وهي -كما قال- “أرقام مرعبة جعلتنا نوقف عبور هذه الحافلات. ونطلب رخصة لعبور الحدود الجزائرية نحو تونس ولم نسجل وجود أي طلب رخصة”.

وأكد سعيود في الأخير، أنه أمام هذه الظواهر الاحتيالية. “لا الجزائر استفادت من هذه الأموال ولا العائلات ولا تونس. بل استُغلت من طرف سماسرة وتم استعمالها في مجالات لا نعرف خباياها”.