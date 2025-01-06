سعيود: 17 باخرة تنتظر الدخول إلى ميناء جن جن.. أمر غير مقبول

قال وزير النقل السعيد سعيود، اليوم الإثنين، بجيجل، إنّ ما يقارب 17 باخرة تنتظر الدخول إلى ميناء جن جن شيء غير معقول وغير مقبول.

وأشار الوزير خلال تفقد عدد من مشاريع قطاعه بالولاية، أن كل الموانئ عبارة عن ورشات مفتوحة. لكن يجب التحكم في وتيرة الأشغال والانتهاء منها في وقتها.

وأسباب تأخر الانتهاء -يضيف الوزير- أشغال المواني تختلف من ميناء إلى آخر، لكن نقص لغة التنسيق. بين المصالح أحد أهم أسباب تأخر أشغال توسعة الموانئ.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور