سعيود يشدد على توفير أفضل ظروف الاستقبال والتكفل بالمسافرين في ميناء الجزائر

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ظهيرة يوم الخميس، بزيارة تفتيشية مفاجئة إلى ميناء الجزائر. خصصت للوقوف على سير النشاط بهذا المرفق الاستراتيجي ومعاينة ظروف العمل ومستوى الخدمات المقدمة.

وفي إطار متابعة التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف، عاين وزير الداخلية أشغال تهيئة الرصيفين رقم 8 و9 المخصصين للمسافرين. حيث أسدى تعليمات بتسريع وتيرة الإنجاز واستكمال الأشغال في الآجال المحددة. بما يضمن توفير أفضل ظروف الاستقبال والتكفل بالمسافرين.

كما شدد الوزير على ضرورة اعتماد نفس التنظيم والترتيبات التي تم العمل بها خلال موسم الاصطياف الماضي. بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققتها، مع العمل على تعزيزها وتحسينها بما يضمن انسيابية أكبر في حركة العبور. وتخفيف الضغط.

وفي هذا السياق، ذكّر سعيود بالتعليمات السامية للرئيس الجمهورية. الرامية إلى ضمان التكفل الأمثل بأفراد الجالية الوطنية بالخارج. وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتسهيل تنقلهم وعبورهم في أحسن الظروف. داعياً إلى التجند الكامل لمختلف المتدخلين من أجل تقديم خدمة عمومية ترقى إلى تطلعات المواطن الجزائري.

كما وجه وزير الداخلية، المسؤولي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة. لضمان حسن استقبال أفراد الجالية الوطنية بالخارج وتسهيل تنقلهم. مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتبسيط الإجراءات وتحسين ظروف العبور. بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والجمركية.

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