سعيود يكشف عن أنواع وحجم الحافلات المستوردة وكيفية توزيعها 

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، عن أنواع الحافلات المستوردة وحجمها.

وأوضح سعيود، خلال جلسة عامة مخصصة لطرح أسئلة شفوية بالبرلمان، أن الحافلات المستوردة من مختلف الأحجام والأنواع، حتى تستجيب لمتطلبات المواطن عبر كل التراب الوطني، بما فيها المناطق الجلبية مثل ولايات بجاية والبويرة وسكيكدة وأعالي القل، وكذا المناطق الصحراوية.

وأكد سعيود أن الحافلات المستوردة موجهة للنقل الحضري، منها ما يتسع لـ 100 مسافر، وأقلها بسعة 24 مسافرا، ستوزع على المناطق الجبلية نظرا لصعوبة المسالك. وكذا في المناطق التي تعرف حركية أقل.