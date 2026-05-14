سعيود يتابع تنصيب الولايات المستحدثة ويشدد على جاهزيتها للانتخابات

أشرف وزير الداخلية والجماعات الومحلية والنقل، السعيد سعيود، على اجتماع تنسيقي خصص لمتابعة تنصيب الولايات المستحدثة الإحدى عشرة، والتحضيرات اللوجيستية للاستحقاقات الانتخابية.

الاجتماع جرى بقصر الحكومة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور ولاة الولايات الأم والولايات المستحدثة المعنية. وكذا إطارات مركزية من الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فإن الولايات المعنية هي: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري والعريشة.

واستمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى عروض مفصلة حول مستوى تقدم عملية تنصيب الولايات المستحدثة. شملت جاهزية الهياكل والمقرات الإدارية. وبرامج البنية التحتية والتجهيزات. إلى جانب توفير الموارد البشرية، وكذا توفير الإمكانيات المادية والوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للمصالح الجديدة.

أما بالنسبة للتحضيرات اللوجيستية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية بهذه الولايات، فقد شدّد سعيود على ضرورة توفير مختلف الإمكانيات وتسخيرها لفائدة المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مع ضمان تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين بما يكفل الجاهزية التامة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي.

كما دعا سعيود إلى مواصلة العمل بالوتيرة نفسها ومضاعفة الجهود الميدانية، واستكمال كافة الترتيبات في الآجال المحددة. بما يعكس حرص الدولة على ضمان السير الحسن للمرافق العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.