سعيود يترأس اجتماعًا لمتابعة أوضاع قطاع النقل 

خصِّص اجتماع ترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أوضاع قطاع النقل، والوقوف على آليات العمل المستقبلي.

الاجتماع حضره الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للمؤسسات تحت الوصاية، إلى جانب إطارات القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع مباشرة بعد تولي سعيود مهامه على رأس الوزارة في تركيبتها الجديدة. بهدف تكريس ديناميكية أكبر وتعزيز فعالية تسيير مختلف المرافق والمؤسسات التابعة لها.

وأشاد، الوزير خلال الاجتماع، بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مجالات النقل. على غرار النقل البحري، الجوي، والنقل السككي. وكذا المتابعة الجيدة والمتواصلة لملف النقل البري.

وأكد سعيود على ضرورة اعتماد مقاربة عملية قائمة على الجدية والإرادة القوية، مع تسريع وتيرة العمل وتبنّي قرارات تعكس حجم التطلعات.

كما أسدى سعيود توجيهات وتعليمات واضحة لإطارات ومسؤولي القطاع، معربًا عن ثقته في قدرتهم على رفع التحديات.