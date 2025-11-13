 سعيود يشرف على تسلّم أوّل طائرة من نوع إيرباص “أ 330-900-نيو” 

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، على عملية تسلّم أوّل طائرة جديدة من نوع “أ 330-900-نيو” .

وتأتي هذه العملية في إطار برنامج لاقتناء 16 طائرة جديدة لتحسين خدمات النقل الجوي لا سيما خلال فترة الصيف والدخول الاجتماعي. وكذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وفي اطار تجسيد البرنامج الخطوط الجوية الجزائرية من خلال اقتناء 8 طائرات من طراز آيرباص نشوف اليوم على حفل استلام اول طائرة .

وكما ان هذه العملية تأتي في إطار تعزيز شبكة النقل الداخلي من خلال اقتناء 16 طائرة جديدة من نوع ATR . وأيضا لدعم جهود الشركة في ظل توسيع شبكة النقل الخارجي وتمكينها من استعادة موقعها التنافسي في السوق الدولية.

وحسب بيان الوزارة الطائرة الجديدة من نوع “إيرباص أ 330-900-نيو” أطلق عليها إسم “نوفمبر 1954”.

وبالمناسبة أكد سعيود أن العملية تدخل في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين لا سيما المتعلقة منها بالمسافرين عبر النقل الجوي وكذا في إطار تجسيد البرنامج المسطر لتجديد الأسطول الجوي لشركة “الخطوط الجوية الجزائرية”.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة توجه سعيود بعبارات الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما خاصا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية والذي يعمل على تطوير آلياتها باستمرار واعطى الضوء الاخضر لشراء 16 طائرة من نوع atr

وأضاف الوزير أن الشركة تخطو خطوات عملاقة ناحية التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية حيث خصصت السلطات العليا ميزانية ضخمة لمطار الجزائر لجعله smartairoport.