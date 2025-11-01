سعيود يشرف على مراسم تقليد الرتب لأعوان الحماية والمدنية بمناسبة عيد الثورة المجيدة 

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود حفل تقليد الرتب لفائدة 42 عونا من أعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب.

وجاء هذا بمناسبة الذكرى الواحد والسبعون لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة والمصادفة للفاتح من نوفمبر .

وبالمناسبة تم تقليد الرتب لفائدة 42 عونا من أعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب. كما تم تكريم نتسبي سلك الحماية المدنية، و ذلك نظير دعمه الدائم للسلك.