سفاح أمريكي يدلي باعترافات صادمة: قتلت 3 أشخاص وطهوت قلب أحدهم

أدلى سفاح أمريكي يدعى لورنس بول أندرسون والبالغ 42 عاما، باعترافات خطيرة وصادمة بعد أن أقدم على قتل 3 أشخاص.

واعترف السفاح، بأنه قطع قلب إحدى ضحاياه و”طهاه مع البطاطا”، وفقما أشارت وسائل إعلام أميركية.

وأقر لورنس بأنه قتل عمه وابنة عمه وإحدى جاراتهما، كما أصاب زوجة عمه بجروح في التاسع من فيفري.

وفي بادئ الأمر، قتل أندرسون، جارته أندريا البالغة 41 عاما، وقطع قلبها.

قبل التوجه إلى عمه ليون باي 67 عاما، لطهو القلب وتقديمه له ولزوجته وابنتهما أثناء زيارة لهم خلال النهار.

وجاء في طلب مذكرة التفتيش المقدم من الشرطة للقضاء أن المشتبه به أحضر القلب وطهاه مع بطاطا لتقديمه للعائلة.

وبعد رفض العائلة تناول القلب، عمد أندرسون إلى طعنهم، فقتل عمه وجرح زوجته وابنتهما.

لكن هذه الأخيرة ما لبثت أن فارقت الحياة في سيارة الإسعاف متأثرة بإصابتها.

وهذه ليست الإدانة الأولى لأندرسون، إذ سبق أن أدين سنة 2006 بتهمة حيازة مخدرات، وفي 2012 بتهمة توزيع مخدرات.

وحكم عليه في 2017 بالسجن 20 عاما بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة نارية.

وخلال محاكمته الأخيرة، أكد للقاضي أنه يعالج من حالة اضطراب ثنائي القطب.