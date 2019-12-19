سفارة ألمانيا بالجزائر توظف متقنين للغات

أعلنت سفارة جمهورية ألمانيا بالجزائر، عن فتح توظيف في المجال القانوني والقنصلي بداية من الفاتح أفريل 2020.

وجاء في بيان السفارة على موقعها الإلكتروني، أن المناصب المتوفرة هي دراسة ملفات الفيزا وتقديم التوجيهات بشروط وهي على النحو التالي:

-إتقان اللغة العربية والألمانية والفرنسية بمستوى جيد جدا.

-إتقان مهارات الاتصال واستخدام الكومبيوتر، والعمل الجماعي.

كما أشار البيان، إلى أنه على المهتمين بالموضوع إرسال سيرتهم الذاتية مع خطاب التحفير للبريد الإلكتروني قبل تاريخ 15 جانفي2020

وسيتم إجراء المقابلة الشخصية لكل من استوفى الشروط المذكورة.