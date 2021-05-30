سفارة ألمانيا بالجزائر.. كنا لنسعد لو فاز محرز برابطة الأبطال

هنأت السفارة الألمانية بالجزائر، مدربها توماس توخيل، بعد قيادته تشيلسي للتتويج برابطة الأبطال، مبدية في ذات الوقت دعمها لرياض محرز

وقالت السفارة الألمانية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”: “نهنئ تشيلسي على نيله رابطة الأبطال، وبالطبع المدرب الألماني توماس توخيل، والدولي الألماني الشاب كاي هافرتز، مسجل الهدف”.

وأضافت السفارة الألمانية بالجزائر: “لو كان مانشستر سيتي قد فاز، لكنا سنسعد أيضا، ليس فقط بسبب رياض محرز الجزائري، ونجم الفريق، لكن أيضا بسبب لاعب ألماني آخر كان في التشكيلة الأساسية”.

يذكر أن الدولي الجزائري، رياض محرز، خسر نهائي رابطة أبطال أوروبا، رفقة ناديه مانشستر سيتي، أمام نادي تشيلسي، بنتيجة 1-0.