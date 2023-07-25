سفارة ألمانيا تعزي عائلات شهداء حرائق الغابات

تقدمت، سفارة ألمانيا في الجزائر، اليوم الثلاثاء، بتعازيها لأسر شهداء حرائق الغابات، التي اندلعت في مختلف ولايات الوطن.

كما جاء في التعزية “نقدم أعمق تعازينا لجميع ضحايا حرائق الغابات المدمرة ولأسرهم وأحبائهم”. و”نقدم فائق الاحترام لجميع المساعدين والمتطوعين الذين يكافحون الحرائق.”

وأعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 حريقا عبر 8 ولايات من الوطن. كما أوضحت المصلحة ذاتها، أن حصيلة الحرائق، مسجلة حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وتتوزع 15 حريقا فافادت الحماية انه تم تسجيل 5 حرائق بولاية سكيكدة، حريقين بولاية جيجل، حريقين بولاية البويرة، حريقين بولاية بجاية. حريق واحد بولاية تبسة، حريق واحد بولاية المدية، حريق واحد بولاية سطيف، حريق واحد على مستوى الطارف.

وإرتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني، بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين بسبب الحرائق.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات “بيرييف 200” التابعة للجيش في عمليات إخماد الحرائق. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد الحرائق. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالحرائق.