سفارة ألمانيا توظف

أعلنت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالجزائر العاصمة، عن توظيف في مجال حارس أمن في أقرب وقت ممكن. وحددت سفارة ألمانيا تاريخ 14 نوفمبر القادم، على الساعة 11:45 مساء، كموعد لانتهاء آجال تقديم الطلبات.

كما أشارت السفارة إلى أن الوظيفة تتوفر على خدمة على بوابة السفارة، التحكم في الوصول للزوار والمركبات. وتنظيم المهام أمام مبنى السفارة وداخل غرفة الانتظار بمكتب الجوازات والتأشيرات.

ويجب على المعنيين أن تتوفر لديهم الشروط التالية، معرفة جيدة باللغتين العربية والفرنسية. المعرفة الأساسية باللغة الألمانية أو الإنجليزية (بإرفاق الشهادات) أو الرغبة في تحقيق ذلك. الاعلام الآلي، لهجة هادئة ومهذبة، ومهارات الاتصال. المرونة الجسدية والنفسية، مهارات العمل الجماعي. ومن المستحسن الخبرة المهنية في قطاع الأمن/خدمة الأمن أو في دعم العملاء/المتقدمين. كما يلزم إجراء فحص صحي وتصريح أمني قبل التوظيف.

وبخصوص عقد العمل فهو مبني على قانون العمل الجزائري. فوقت العمل الأسبوعي هو 40 ساعة، ويتم الدفع بالشروط المحلية وفقًا لنظام مكافآت السفارة للموظفين المحليين.

ويرجى تقديم طلبك مع خطاب التحفيز (باللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإنجليزية). والسيرة الذاتية والشهادات والأدلة على عملك السابق في موعد لا يتجاوز 14 نوفمبر. ولا يمكن النظر في الطلبات التي لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات.